COVID-19 може знизити розумові здібності – вчені

Перенесений COVID-19 може привести до неврологічних проблем і погіршення розумових здібностей.

До такого висновку прийшли британські та американські нейрофізіологи з Імперського коледжу Лондона, проаналізувавши дані когнітивних тестів від 84 285 учасників досліджень, передає портал Medrxiv.

У тестуванні брали участь британці, які перенесли коронавірус у різній формі. Їм провели тести на гостроту пам'яті та когнітивні навички з використанням Great British Intelligence Test. Також враховувалися вік, стать, рівень освіти, сфера діяльності, хронічні хвороби.

"Люди, які одужали, в тому числі ті, у кого більше не було симптомів, демонстрували значний когнітивний дефіцит", – сказано в звіті.

Як зазначили вчені, COVID-19 негативно позначився на здатності пацієнтів розуміти текст і зміст слів, вирішувати завдання. Водночас дослідники не помітили значного погіршення здатності запам'ятовувати числа, просторової пам'яті або сприйняття емоцій. Серйозніші розумові порушення були виявлені у пацієнтів, які хворіли у важкій формі.

"Наш аналіз показує гіпотезу, що коронавірус може впливати на когнітивні функції, дефіцит яких зберігається після одужання", – зазначив керівник дослідження Адам Хемпшир.

Результати тестів, за словами авторів дослідження, є доказом, що COVID-19 здійснює мультисистемний вплив на організм людини.

Як писав OBOZREVATEL, раніше вчені провели дослідження, яке показало, що "антикоронавірусна" плазма не знижує ризик ускладнень при COVID-19.