COVID-19 може викликати прояви шизофренії – вчені

Люди, які заразилися COVID-19, крім усього ризикують зіткнутися з шизофренією, хворобами Альцгеймера і Паркінсона, а також іншими психоневрологічними порушеннями.

Такого висновку дійшли вчені з Бразилії, йдеться в їхній статті на medRxiv. Дослідники уточнили, що помітили певну закономірність: у пацієнтів з COVID-19 можуть проявлятися нейропсихіатричні і/або неврологічні симптоми.

"Ми виявили, що тривожність і когнітивні порушення проявляються у 28-56% інфікованих SARS-CoV-2 людей з легкими респіраторними симптомами або без них і пов'язані зі зміною товщини кори головного мозку", – пояснили дослідники.

Крім того, у 19% людей, які померли від коронавірусу, були виявлені гістопатологічні ознаки пошкодження мозку. При цьому у всіх його уражених тканинах виявили осередки інфекції SARS-CoV-2, особливо в астроцитах – клітинах, які відповідають за зв'язок нейронів.

"Інфекція астроцитів, отриманих з нервових стовбурових клітин, змінила енергетичний метаболізм (обмін речовин. – Ред.), змінила ключові білки і метаболіти, які використовуються для підживлення нейронів і біогенезу нейротрансмітерів, і знизила життєздатність нейронів", – розповіли вчені.

У підсумку вони дійшли висновку, що SARS-CoV-2, досягаючи мозку, заражає астроцити і викликає нейропатологічні зміни, які сприяють структурним та функціональним змінам в мозку пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені у Великобританії виявили, що COVID-19 може викликати раптову і необоротну втрату слуху. Вони додали, що такі проблеми вимагають раннього виявлення та невідкладного лікування.