COVID-19 може викликати рідкісний запальний синдром у дітей – вчені

COVID-19 може викликати мультисистемний запальний синдром (MIS-C) у дітей, який відрізняється від хвороби Кавасакі.

Про це заявили дослідники з Королівського коледжу Лондона, передає Daily Mail. Захворювання проявляється, зокрема, висипом, лихоманкою і болями в животі.

Вважається, що гіперзапальний стан у дітей при інфікуванні є уповільненою імунною відповіддю на нову інфекцію.

Незважаючи на ймовірний зв'язок із коронавірусом і схожість із хворобою Кавасакі, вчені з'ясували, що MIS-C – це окремий унікальний стан, пов'язаний із впливом інфекції SARS-CoV-2 на організм.

Сучасні методи лікування MIS-C ефективні та включають стероїди, антикоагулянти, імуноглобулін. У деяких випадках необхідна вентиляція легенів і госпіталізація.

Доктор Ману Шанкар-Харі, співавтор дослідження, зазначив, що тесту на хворобу Кавасакі або MIS-C не існує.

"Є загальні клінічні особливості. Отже, найкраще звернутися до лікаря, якщо ваша дитина нездорова", – сказав учений.

У новому дослідженні вивчалася імунна відповідь у 25 дітей (15 хлопчиків і 10 дівчаток) із MIS-C у віці від 7 до 14 років.

У всіх дітей були симптоми мультисистемного запального синдрому. У 18 дітей були явні проблеми з шлунково-кишковим трактом, у 7 – ознаки пневмонії.

Пацієнтам провели тести на антитіла, щоб дізнатися, чи були вони раніше інфіковані SARS-CoV-2. 17 результатів були позитивними (68%).

Хоча вісім із них дали негативний результат на антитіла, лікарі вважають, що в якийсь момент діти контактували з SARS-CoV-2.

"Це дослідження показує, що, на відміну від хвороби Кавасакі, MIS-C пов'язаний з інфекцією SARS-CoV-2 із різними клінічними й імунними даними", – додав Шанкар-Харі.

Дослідники виявили, що стан MIS-C змушує організм виробляти менше B- і T-клітин, які є частиною імунної системи та допомагають боротися з хворобами. Це зниження спостерігається й у дорослих із COVID-19.

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