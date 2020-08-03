COVID-19 може спровокувати втрату волосся: медики пояснили зв'язок

Деякі пацієнти, що побороли COVID-19, скаржаться на надмірне випадання волосся.

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Ймовірно, такий ефект міг спровокувати коронавірус, пише ScienceAlert. Центри з контролю і профілактики захворювань не розглядають випадання волосся як симптом COVID-19, але лікарі підтверджують цей прояв у частини інфікованих.

"Як правило, ми спостерігаємо це у людей із досить важкими випадками", – сказав доктор Нейт Фавіно, медичний керівник практики первинної меддопомоги Forward, яка збирає дані про пацієнтів із коронавірусом.

Зокрема, проблему з волоссям через понад три з половиною місяці після симптомів COVID-19 помітила 56-річна мешканка району Лонг-Айленд в Нью-Йорку Пеггі Горолі.

Як розповіла жінка, вона втрачає цілі пучки волосся в душі. Крім того, пацієнтка досі бореться з такими симптомами, як втома, туман у голові, прискорене серцебиття і задишка. Горолі важко підніматися сходами або навіть просто ходити по продуктовому магазину.

Жінка входить у групу підтримки на Facebook для пацієнтів із COVID-19. "Я зайшла туди одного разу, і хтось написав: "Хто-небудь втрачає волосся?" І люди насправді показували пучки волосся в своїх руках. Так що я знаю, що я не божевільна", – розповіла жінка.

Її 23-річна дочка, у якої був позитивний тест на коронавірус у квітні, також почала втрачати волосся.

Доктор Фавіно пояснив, що пацієнти з коронавірусом можуть страждати від телогенного відтоку – стану, який призводить до того, що волосся перестає рости і в підсумку випадає приблизно через три місяці після травматичної події.

Водночас як середньостатистична здорова людина втрачає близько сотні волосин у день, люди з такою патологією можуть втратити приблизно в тричі більше.

"Коли тіло знаходиться в дійсно стресовій ситуації, воно в основному забирає енергію від росту волосся на більш важливі речі", – сказав Фавіно. Він додав, що стрес може бути як фізичним, так і психічним.

Такий стан зазвичай триває близько шести місяців, при цьому пацієнти втрачають до половини волосся на голові.

Дослідження показують, що жінки у віці від 40 до 50 років частіше, ніж інші групи, хворіють на хронічний телогенний відток, але експерти не впевнені, чи зберігається ця тенденція в випадках коронавірусу.

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