Коронавірус може проникати в серце і вражати його, – вчені

Вірус SARS-CoV-2 може проникати безпосередньо в клітини серця через судини і розмножуватися там.

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Про це повідомляється в новому дослідженні американських вчених на підставі експериментів із клітинами серцевого м'яза, отриманими за допомогою технології стовбурових клітин. Результати роботи були оприлюднені на сайті медичного центру Седарс-Сінай.

Дослідники зазначили, що у багатьох пацієнтів із коронавірусом виникають ускладнення серцево-судинної системи, серед яких аритмія, серцева недостатність, вірусний міокардит. Природа цього досі не була чітко зрозуміла.

Під час експериментів з'ясувалося, що клітини серця змінюють профіль експресії свого гена, підтверджуючи, що вони можуть бути активно інфіковані CОVID-19 й активують вроджені "захисні механізми", намагаючись побороти вірус.

"Ця пандемія в основному визначається респіраторними симптомами, але є і серцеві ускладнення... Хоча вони можуть бути результатом масового запалення у відповідь на вірус, наші дані припускають, що це також може бути безпосереднє ураження вірусом COVID-19", – сказав директор Інституту регенеративної медицини і професор біомедичних наук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Оксфордському університеті заявили про успішне завершення другої фази випробування вакцини від COVID-19.