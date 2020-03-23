Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації щодо захоронення померлих від коронавірусної інфекції.

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Про це на брифінгу в понеділок, 23 березня, розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

"ВООЗ не рекомендує якихось особливих правил для ховання померлих від COVID-19. Водночас наш оперативний штаб, який працює при Міністерстві охорони здоров'я, детально розглядав це питання, визначив усі можливі ризики, які можуть виникнути в подальшому при похованні хворих із COVID-19. Ми розробили певну інструкцію, і ця інструкція лягає в нормативно-правовий акт МОЗ", – сказав Ляшко.

Він пояснив, що найбільший ризик при похованні виникає через ритуальні обряди. Велике скупчення людей, прощальні поцілунки – це точки ризику, які треба унеможливлювати і запобігти.

"Ми змушені вам порекомендувати зменшити час і кількість гостей, які проводжають особу, яка померла від COVID-19, в останню путь", – заявив лікар.

Коронавірус в Україні Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, за понеділок, 23 березня, в Італії від коронавірусу загинуло 602 особи. Разом із тим, у країні другий день поспіль спостерігається тенденція до зниження смертності від хвороби.

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