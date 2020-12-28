Степанов: в Україні достатньо ліжок із киснем, критичний момент уже пройшов

В Україні залишаються вільними 22 тисячі ліжок із киснем для хворих на COVID-19.

Таку заяву в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його даними, в країні зайнято 41,7% місць у лікарнях, призначених для лікування коронавірусу.

Заяви волонтерів про випадки, коли хворих не можуть госпіталізувати через брак кисню, Степанов прокоментував так: "Я з повагою ставлюся до людей, які допомагають пацієнтам і лікарям, але водночас мене обурюють ті, хто нагнітає паніку".

Міністр визнав, що деякі медустанови майже заповнені, але, за його словами, поруч є інші лікарні, "де є достатня кількість місць".

"Скажімо, Олександрівська заповнена на 95-100%, але є 8-ма лікарня, є 12-та й інші, в яких є місця з підведеним киснем і, найголовніше, з медичними працівниками, це якщо говорити про Київ", – стверджує Степанов.

За його словами, в Україні дійсно "був критичний період", коли була нестача місць, де передбачена киснева терапія. "Зараз цей період уже пройшов", – сказав глава МОЗ.

Він також запевняє, що пацієнтів із сатурацією нижче 92 не виписують додому.

"Людину кладуть у лікарню, як прописано в стандарті, за сатурації 92% (коли потрібна киснева терапія). Відповідно, виписати її з лікарні із сатурацією нижче 92 точно не можна", – сказав міністр.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні підтвердили 1 030 374 випадки COVID-19. Із них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього. Всього померло 17 849 інфікованих (+75 за добу), а 665 729 українців (+7191) перемогли коронавірус.

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