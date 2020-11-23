COVID-19 лікують антибіотиками і це жах, – інфекціоніст

Через безконтрольне вживання антибіотиків внаслідок самолікування від коронавірусу в країні склалася катастрофічна ситуація.

Про це в бліцінтерв’ю OBOZREVATEL розповів лікар-інфекціоніст, колишній директор Центру здоров'я Володимир Курпіта. "З антибіотиками це жах. Відверто кажучи, я в шоці, тому що люди приходять в лікарні, самостійно прийнявши 2-3 антибіотики, не усвідомлюючи ані їх взаємодії, ані наслідків прийому", – заявив він.

За його оцінками, це може призвести до того, що з лікувальних протоколів доведеться вилучити "цілі групи" антибіотиків.

Як пояснив медик, причина полягає в тому, що, "якщо антибіотики використовуються неконтрольовано, тобто неповна доза, неповноцінний курс, змішування, використання антибіотиків не за показаннями, мікроби стають нечутливими до цих антибіотиків".

Зважаючи на це, Курпіта виступив за повну заборону вільного продажу антибіотиків в Україні без рецепту.

Повну версію бліцінтерв’ю з Володимиром Курпітою читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог Сергій Дубров назвав єдину умову, за якої хворим на коронавірус варто лікуватися антибіотиками.

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