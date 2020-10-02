Ізраїльський лікар – про небезпеку COVID-19: помирає більше, а люди звикли, це потрібно зупинити, інакше відгукнеться

Люди звикли до зростання кількості інфікованих COVID-19 та померлих, і ця ситуація небезпечна.

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив провідний інфекціоніст Першого медичного центру Тель-Авіва лікар Євген Качман. Він вказав, що кількість померлих від коронавірусу на першому етапі пандемії в Ізраїлі склала 300. Станом на 2 жовтня загинули вже 1629 осіб.

"Ніхто точно не може знати, скільки саме буде хворих... Сталося істотне зростання за останні два місяці. І хворих набагато більше, але про це зараз менше говорять", – зазначив експерт.

Інфекціоніст нагадав, що на початку пандемії "мало не про кожного померлого писали газети".

"А зараз помирає більше, і люди звикли, що саме по собі жахливо. Це потрібно зупинити, інакше нам всім це відгукнеться", – сказав він.

"Важливо зрозуміти: закони великих чисел працюють, і всі відчують їх у дії. Одна справа 50 нових випадків зараження в день, зовсім інша – 5-7 тис. Деякі з цих людей важко хворіють і помирають. І в відносних цифрах вмираючих стає більше. Це вже не одна людина, про яку всі говоритимуть", – додав Качман.

Він наголосив, що люди молодше 60-ти також можуть переносити хворобу з тяжкими наслідками, що показує і практика його лікарні.

"Більшість наших важких пацієнтів теж молодші 60 років. Їм 50, 48 років, а вони зараз на ШВЛ у важкому стані. Деякі з них залишаться інвалідами, хтось помре.

У нас був пацієнт (на жаль, помер), йому намагалися організувати пересадку легенів, тому що ніщо інше йому б уже не допомогло – у нього всі системи організму працювали, а легені були в незворотному стані. І це був молодий чоловік", – розповів лікар.

Доктор Євген Качман. Гордон

Як писав OBOZREVATEL, Євген Качман вважає, що ефективну вакцину проти COVID-19 у 2020 році не розроблять.