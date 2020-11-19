Коронавірусу легше розвиватися в легенях курців: вчені показали різницю

Куріння сприяє більш важкому перебігу COVID-19 та підвищує ризик летальності коронавірусної хвороби.

Це відбувається зокрема через блокування інтерферонів. До такого висновку прийшли дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США), передає Cell Stem Cell.

Вчені на прикладі тканини дихальних шляхів, створеної зі стовбурових клітин, змоделювали зараження вірусом SARS-CoV-2 людини, яка курить, і людини без цієї шкідливої звички.

Для цього тканини виростили зі стовбурових клітин дихальних шляхів п'яти молодих здорових некурящих донорів. Щоб отримати клітини "курця", тканини обробляли сигаретним димом щодня протягом чотирьох днів.

"Наша модель відтворює верхню частину дихальних шляхів, яка є першим місцем, куди потрапляє вірус. Тут виробляється слиз для уловлювання вірусів, бактерій і токсинів", – зазначив провідний автор дослідження Бріджит Гомпертс.

Обидва види тканин вчені заразили живими вірусами SARS-CoV-2. У моделях, на які впливали димом, розвинулося в два-три рази більше інфікованих клітин.

Розвиток патогена в легенях. Порівняння Cell Stem Cell

Зокрема, це сталося через блокування інтерферонів. Ці білки відіграють вирішальну роль у ранній імунній відповіді організму. Вони "змушують" інфіковані клітини виробляти противірусні білки і "попереджають" неінфіковані клітини про появу патогена.

Cell Stem Cell

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