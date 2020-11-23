Степанов повідомив, коли визначиться дата поставок вакцин проти COVID-19 в Україну

Дата поставки в Україну вакцини проти коронавірусу від фонду COVAX стане відома після 7 грудня, коли будуть підписані технічні документи.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов, виступаючи в ефірі телеканалу "Україна 24". Він нагадав, що, згідно з договором із COVAX, країні нададуть 8 млн доз препарату.

"У нас підписання технічних документів до 7 грудня. Після 7 грудня зможемо відразу сказати, коли будуть перші поставки вакцин", – сказав міністр.

Також Україна перебуває на різних стадіях підписання документів і переговорів "з усіма провідними компаніями, які виробляють і розробляють вакцини", додав Степанов.

Він нагадав, що зареєстрованих вакцин проти нової інфекції в світі ще немає.

"Але з усіма компаніями – це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, китайська компанія Sinopharm, компанія Johnson & Johnson – з усіма ми ведемо переговори і перебуваємо на різних стадіях підписання договорів", – сказав міністр.

Він пообіцяв повідомити, коли будуть підписані договори та з'являться конкретні дати й обсяги поставок від різних компаній.

"Наша стратегія – максимально диверсифікувати. Повинні вести переговори з усіма компаніями, які в змозі будуть поставити вакцини на територію України", – наголосив міністр охорони здоров'я.

Як писав OBOZREVATEL: