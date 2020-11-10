Голубовська про колапс медиків через COVID-19: уночі сняться тільки хворі та їхні знімки

У лікарів, які перебувають в епіцентрі боротьби з коронавірусом в Україні, спостерігається "психологічний колапс".

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявила провідна українська інфекціоністка Ольга Голубовська. За її словами, медики та медична система "опинилися на війні" через пандемію.

"Той вмирає, того відкачують, усі ці ліжка... Уночі сняться тільки хворі та їхні знімки", – сказала лікарка.

Вона виступає за введення в країні повторного жорсткого карантину. Локдаун, на думку інфекціоністки, найкращий спосіб мінімізації ризиків COVID-19.

"Розумію, що здоровим людям може не подобатися карантин, але я була проти того, щоб діти йшли до школи з 1 вересня. Через два тижні Київ опинився в "помаранчевій" зоні, усі бігають і шукають ліжко з киснем.

Що краще: вдома пересидіти чи шукати ліжко з киснем? У таких хворобах ми не придумали нічого кращого, ніж роз'єднання й мінімізацію ризиків", – запевнила Голубовська.

Як писав OBOZREVATEL, карантин вихідного дня в Україні хоча і вплине на захворюваність, але не зможе радикально змінити ситуацію з COVID-19, на відміну від повторного локдауну. Про це заявив лікар-інфекціоніст Вадим Арістов.