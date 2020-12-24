Голубовська відповіла на критику ВООЗ щодо закупівлі експериментальних ліків від COVID-19

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська не погодилася з позицією Всесвітньої організації охорони здоров'я ВООЗ), яка висловила стурбованість через виділення Україною коштів на експериментальні ліки проти COVID-19.

Лист директора регіонального Європейського бюро ВООЗ Ганса Клюге лікарка прокоментувала на сторінці у Facebook 24 грудня. Свій пост експертка почала фразою: "У мене немає слів".

"Ми теж дуже стурбовані тим, що Клюге не дає нашим хворим шансу отримати терапію, яка може врятувати їм життя", – підкреслила Голубовська.

Вона написала, що в ВООЗ, ймовірно, наскаржилися "активісти від медицини з числа колишніх так званих державних діячів, які розвалили систему стандартизації медичної допомоги".

Однак, за словами Голубовської, Всесвітню організацію охорони здоров'я "забули" повідомити, що українські лікарі не мають права призначати лікарські засоби проти COVID-19, що не входять до протоколу.

"Також вони "забули" (а, скоріше, не знали) про те, що весь світ призначає різні методи лікування, які не мають чітких доказів зі зрозумілих усім притомним людям причин, і це лікування має назву "експериментального", або "співчутливого" і направлене на можливість дати пацієнту шанс на виживання", – підкреслила інфекціоністка.

Вона нагадала, що медики зі свого були стурбовані протоколами ВООЗ, які на початку пандемії забороняли призначати гормони. Це підвищувало б смертність, "якби не наші самовіддані лікарі".

Інфекціоністка зазначила, що медики лікували інфікованих "таким чином, щоб вони могли вижити, а не шляхом дотримання помилкових рекомендацій, які в подальшому були виправлені".

Голубовська підсумувала, що одні тільки маски і пульсоксиметри не зможуть врятувати людей, а якщо їх не лікувати, то "не вистачить жодного кисню"

Україна, як пояснила лікарка, застосовує сучасні методи лікування, схеми терапії, які добре себе зарекомендували.

"Тому, ймовірно, і смертність у нас не така, як у деяких цивілізованих країнах", – вказала лікарка.

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Facebook / Ольга Голубовська

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що стурбовані рішенням Кабінету міністрів України виділити 125 млн грн на тоцілізумаб та імуноглобулін – експериментальні ліки від COVID-19. Організація порадила направити гроші на кисень, маски і пульсоксиметри, обладнання, придатне для відділень інтенсивної терапії.

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