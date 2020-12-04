Епідеміолог викрив небезпечний "фуфломіцін", що масово продається в пандемію

В Україні під час пандемії COVID-19 масово продають так звані рециркулятори – УФ-лампи закритого типу, які за допомогою бактерицидної дії нібито повинні захищати від інфекцій, але є просто "фуфломіціном".

Більше того, такий пристрій може бути небезпечним. Про це заявив лікар-епідеміолог Андрій Александрін в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Андрій Александрін Скрин відео

Як казав Александрін, рециркулятор активно поширюють на українському ринку. Зокрема, його купують багато шкіл та садочків.

"Це звичайний фуфломіцін, який нікому не потрібен", – підкреслив лікар.

Він додав, що під час роботи ультрафіолетові лампи виробляють озон. "Він відноситься до першої категорії отрути. І цим усім діти дихають!" – обурився експерт.

"Ми створюємо умови не тільки в школах і в садочках, за яких ідеально захворіти, але ще і труїмо", – сказав Александрін.

Приклад рециркулятора tehnika.expert

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