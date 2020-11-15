Лікарі вирішуватимуть, кому жити: Україні спрогнозували сценарій Італії з COVID-19

Якщо ігнорування правил карантину та загальна ситуація з COVID-19 в Україні не зміниться, не виключено введення протоколу "сортування" хворих у медичний установах.

Це означає, що лікарям доведеться вибирати, кому з пацієнтів надавати допомогу. У коментарі виданню "Страна" директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України Вікторія Задорожна сказала, що "така ситуація у нас може бути".

"З огляду на те, що в нас багато людей не дотримуються протиепідеміологічних заходів: дистанція, маски та санітайзери", – уточнила епідеміологиня.

Вона сказала, що "якщо все це буде тривати – ми до цього дійдемо". Задорожна також звернула увагу на складну ситуацію в лікарнях країни.

"Якби ви побували 10 хвилин в інфекційних відділеннях, де лікують хворих від коронавірусу, ви б побачили, який тягар на медичних працівниках. Вони не встигають, нікуди вже класти хворих, багато важких хворих. Тому що чим більше осіб хворіють, тим більше буде "важких", – сказала вона.

Директорка Інституту епідеміології підкреслила, що якщо люди "не оберігатимуть себе самі", то місць у лікарнях усе одно буде недостатньо, скільки б їх не формували.

Задорожна вважає, що Україні загрожує "італійський" сценарій. Вона зазначила, що в такому випадку належне лікування та допомогу можуть отримати ті, у кого більше шансів вижити.

"Буде таке, як в Італії, – коли хворих привозили, не вистачало ліжок для допомоги, лікарів і апаратів ШВЛ. Вони були змушені надавати допомогу тим, хто мав більше перспектив вижити. Це не тому що вони так хотіли. Ось це найстрашніше, що може бути, якщо люди і далі будуть так ставитися до безпеки", – сказала експертка.

Епідеміологиня Вікторія Задорожна Укрінформ

Нагадаємо:

Станом на ранок неділі, 15 листопада, в Україні офіційно підтверджено 535 857 випадків коронавірусу. З них 10 681 – виявлено за минулу добу . Від COVID-19 в країні померли 9603 особи, а 241 444 пацієнти повністю побороли хворобу.

У Києві станом на ранок 15 листопада зафіксували 50 620 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 921 жителя столиці.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вчергове увійшла в топ-10 світового рейтингу за кількістю хворих на COVID-19 за добу 13 листопада.