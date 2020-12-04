Епідеміолог назвав умову перемоги над пандемією COVID-19

Дар'я Дурова Суспільство 22:06, 4.12.2020 Оновлено: 22:33, 4.12.2020

Вакцинація є основою боротьби з пандемією COVID-19, і зупинити епідемію можна, лише досягнувши колективного імунітету в 70% популяції.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов. Програма, у якій інфекціоніст узяв участь через відеоконференцію, транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Михайло Фаворов
Скриншот відео

Фаворов нагадав, що отримати імунітет до коронавірусу можна також після перенесеного захворювання. Інший шлях – щеплення.

"Ми повинні отримати 70% населення з антитілами до цієї інфекції. І це може бути або через хворобу, або завдяки вакцині. Жодного іншого шляху отримання антитіл немає", – сказав експерт.

Він наголосив, що тільки досягнувши 70% імунітету в популяції, можна зупинити COVID-19.

Додамо, за результатами соціологічного опитування "Свободи слова", більше половини українців (57,2%) планують вакцинуватися проти COVID-19, коли препарат буде доступним.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від фонду COVAX кількома траншами. Перший із них, ймовірно, надійде навесні 2021 року.

  • Вакцини вистачить на 4 млн громадян (кожному потрібно дві ін'єкції).

  • Український уряд не розглядає закупівлю й використання російського препарату "Супутник V".

  • Про те, хто з українців отримає щеплення проти коронавірусу насамперед, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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