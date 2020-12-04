Епідеміолог назвав умову перемоги над пандемією COVID-19

Вакцинація є основою боротьби з пандемією COVID-19, і зупинити епідемію можна, лише досягнувши колективного імунітету в 70% популяції.

Про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я та епідеміології Михайло Фаворов. Програма, у якій інфекціоніст узяв участь через відеоконференцію, транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 4 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Фаворов нагадав, що отримати імунітет до коронавірусу можна також після перенесеного захворювання. Інший шлях – щеплення.

"Ми повинні отримати 70% населення з антитілами до цієї інфекції. І це може бути або через хворобу, або завдяки вакцині. Жодного іншого шляху отримання антитіл немає", – сказав експерт.

Він наголосив, що тільки досягнувши 70% імунітету в популяції, можна зупинити COVID-19.

Додамо, за результатами соціологічного опитування "Свободи слова", більше половини українців (57,2%) планують вакцинуватися проти COVID-19, коли препарат буде доступним.

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