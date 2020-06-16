В Україні 20 років не проводили перепис населення: коронавірус розкрив проблему

Показники кількості тестів на COVID-19 на 100 тис. населення у Донецькій області були розраховані помилково через відсутність перепису та актуальних даних про кількість жителів Донбасу.

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Про це повідомляється в матеріалі "ВВС Україна". Журналісти посилаються на співрозмовника в обладміністрації, який "не уповноважений коментувати це питання офіційно".

За його словами, в кінці травня поточного року, коли всі українські регіони поступово знімали заборони, відкривали кав'ярні, парки та школи, Донецька область ніяк не могла вийти з жорсткого карантину.

Тестів в області тоді дійсно робили мало, але основна проблема, на думку співрозмовника, була в тому, що показники для області уряд порахував, виходячи з населення в 4,2 млн осіб.

Ці дані розраховувалися, виходячи з результатів останнього перепису населення в 2001 році, з поправкою на деякі демографічні зміни. Крім того, ця цифра – оцінка, визначена в Києві для всієї території області, а не тільки контрольованої урядом частини.

Водночас реальне населення всієї Донецької області значно зменшилося з початку військових дій. Таким чином, пояснив представник ОДА, норми МОЗ виявилися просто нездійсненними.

22 травня Міністерство охорони здоров'я перерахувало показники, виходячи з більш реалістичної оцінки в 1,9 млн населення на територіях, які контролюються українською владою. Тільки в перші дні червня регіон почав виходити з карантину.

"Зі старими цифрами це було просто нереально", – зазначив співрозмовник ВВС.

Додамо, станом на 16 червня в підконтрольній Києву частині Донецької області зафіксовано 338 випадків COVID-19, із яких 6 летальних.

РНБО

РНБО

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