В Україні 20 років не проводили перепис населення: коронавірус розкрив проблему
Через відсутність перепису населення Донецька область могла не вийти з карантину
Показники кількості тестів на COVID-19 на 100 тис. населення у Донецькій області були розраховані помилково через відсутність перепису та актуальних даних про кількість жителів Донбасу.
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Про це повідомляється в матеріалі "ВВС Україна". Журналісти посилаються на співрозмовника в обладміністрації, який "не уповноважений коментувати це питання офіційно".
За його словами, в кінці травня поточного року, коли всі українські регіони поступово знімали заборони, відкривали кав'ярні, парки та школи, Донецька область ніяк не могла вийти з жорсткого карантину.
Тестів в області тоді дійсно робили мало, але основна проблема, на думку співрозмовника, була в тому, що показники для області уряд порахував, виходячи з населення в 4,2 млн осіб.
Ці дані розраховувалися, виходячи з результатів останнього перепису населення в 2001 році, з поправкою на деякі демографічні зміни. Крім того, ця цифра – оцінка, визначена в Києві для всієї території області, а не тільки контрольованої урядом частини.
Водночас реальне населення всієї Донецької області значно зменшилося з початку військових дій. Таким чином, пояснив представник ОДА, норми МОЗ виявилися просто нездійсненними.
22 травня Міністерство охорони здоров'я перерахувало показники, виходячи з більш реалістичної оцінки в 1,9 млн населення на територіях, які контролюються українською владою. Тільки в перші дні червня регіон почав виходити з карантину.
"Зі старими цифрами це було просто нереально", – зазначив співрозмовник ВВС.
Додамо, станом на 16 червня в підконтрольній Києву частині Донецької області зафіксовано 338 випадків COVID-19, із яких 6 летальних.
В Україні 20 років не проводили перепис населення: коронавірус розкрив проблему
В Україні 20 років не проводили перепис населення: коронавірус розкрив проблему
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У кінці 2019 року в Україні провели так званий електронний перепис населення. Згідно з підрахунками, населення становить 37 млн 289 тисяч осіб.
Разом з українцями, які проживають на тимчасово окупованих територіях, воно досягає 44 мільйонів, заявляв міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Електронний перепис" стартував в Україні 1 грудня і проходив у кілька етапів.