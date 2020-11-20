Комаровський дав пораду щодо самоізоляції після контакту з хворим на COVID-19. Відео

Якщо особа, яка перехворіла на COVID-19, контактувала з інфікованим, їй однозначно потрібно йти на самоізоляцію.

Про це заявив лікар Євген Комаровський у новому відео про коронавірус. Ролик був опублікований на YouTube-каналі українського педіатра (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Комаровський у новому відео Скриншот

Лікар зазначив, що в цьому контексті одразу виникає маса запитань: чи була хвороба підтверджена тестами, чи виробилися у того, хто перехворів, антитіла і чи можна цим тестами вірити.

"Із погляду здорового глузду: чи небезпечні ви? Чи "переносник" ви? З ймовірністю, що значно перевищує 99,9%, ви не заразні. І ніякий не "переносник". Хоча б тому, що для того, щоб бути реально "переносником", ви повинні бути людиною, яка не здатна виробляти антитіла", – вважає доктор.

"Але ж один із тисячі (або, може, один із 10 тисяч) не в змозі сформувати адекватний імунітет. Знову таки, є поодинокі випадки повторного зараження", – підкреслив він.

Медик ще раз сказав, що відповідальність на себе ніхто не хоче брати. Тому в таких випадках потрібно піти на самоізоляцію.

Зазначимо, за словами Комаровського, теоретично особа, у якої з'явилися симптоми COVID-19, буде заразною близько 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський розкритикував обмеження, введені карантином вихідного дня в Україні. Однак, будь-яке припинення масових соціальних контактів буде впливати на захворюваність, підкреслив він.