Данілов: проблеми з киснем в Україні немає

В Україні немає проблем із виробництвом медичного кисню, необхідного для лікування коронавірусу, але є логістичні й технічні питання.

Таку заяву в інтерв'ю виданню "Фокус" зробив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, труднощі із забезпеченням пацієнтів киснем не є масовим явищем.

"Проблеми з киснем у країні немає. У нас є майже два десятки сертифікованих виробництв. Є питання логістики, технічного забезпечення. Але вони розв'язуються. Я не можу сказати, що всі сидять і чогось чекають", – заявив секретар РНБО.

Він погодився, що іноді "виникають нестандартні ситуації". "Бувають випадки, які викликають резонанс, але це не масове явище", – стверджує чиновник.

Також Данілов сказав, що медсистема України не була готова до пандемії. "Ми намагалися максимально поліпшити ситуацію крок за кроком з урахуванням рекомендацій нашої аналітичної групи, зрозуміли, що треба робити", – заявив він.

Як зазначив Данілов, спочатку акцент робився на апаратах штучної вентиляції легенів.

"Але згодом виявилося, що вони необхідні тільки найважчим хворим, а кисень загалом потрібен у набагато більшій кількості випадків", – сказав секретар РНБО.

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