COVID-19 часто маскується під грип: інфекціоністка назвала симптоми

У багатьох випадках коронавірусна інфекція має схожі симптоми з звичайним грипом. Саме тому лікарі не завжди можуть відрізнити ці захворювання.

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Як розповіла Апострофу лікарка-інфекціоністка, кандидатка медичних наук Оксана Чемич, COVID-19 має легкий, середній та важкий ступені.

"При легкому – є відчуття першіння в горлі, чхання або незначний кашель. Хвороба може протікати без температури або з незначним її підвищенням. У деяких – відсутні клінічні прояви. При легкому перебігу пацієнти зазвичай не звертаються до лікаря, не вважаючи себе хворими, але можуть бути джерелом інфекції. Така людина несе велику епідеміологічну небезпеку, тому що не буде сидіти вдома, в окремій кімнаті, а буде продовжувати працювати. в цьому і полягає завдання карантину – максимально обмежити контакти", – вважає Оксана Чемич.

Коронавірус

Якщо це коронавірусна інфекція середнього або важкого ступеня, у людини температура досягає 38-39 градусів, не знижується, або знижується на короткий період часу при використанні жарознижувальних препаратів. Також першіння в горлі й сухий кашель, який має нападоподібний характер, біль в м'язах та головний біль, пацієнт перестає розрізняти запахи, смаки.

"Коли починається ураження легень, у людини з'являється задуха, біль в грудній клітці та задишка, дихання інтенсивне, часте, виснажливе. З такими ознаками люди, як правило, звертаються до сімейних лікарів. Відбувається огляд сімейним лікарем, частіше онлайн, і вирішується подальша тактика . Якщо під час моніторингу сімейний лікар підозрює ускладнення, тоді приймається рішення з приводу госпіталізації до лікувальної установи", – підкреслила лікарка-інфекціоністка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство охорони здоров'я України шукає можливості, у тому числі за допомогою дипломатичних каналів, для закупівлі в США препарату "Ремдесівір", який застосовують для лікування коронавірусу COVID-19.

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