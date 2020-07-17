COVID-19 буде кілька років повертатися хвилями, – вчені

Карина Бондаренко Суспільство 09:15, 17.07.2020 Оновлено: 09:33, 17.07.2020

Вірус COVID-19 буде повертатися хвилями протягом декількох років.

Такий прогноз озвучив головний науковий радник уряду Великобританії Патрік Валланс, пише ВВС.

Він додав, що також "дуже висока ймовірність" зростання кількості випадків зараження коронавірусною інфекцією цієї зими.

"Головний науковий радник уряду сказав депутатам, що ймовірність зростання випадків коронавірусу "дуже висока" цієї зими", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені назвали небезпечну ознаку важкої форми коронавірусу. Вона спостерігалася у всіх пацієнтів, під'єднаних до апаратів ШВЛ.

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