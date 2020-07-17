COVID-19 буде кілька років повертатися хвилями, – вчені

COVID-19 буде кілька років повертатися хвилями.

Вірус COVID-19 буде повертатися хвилями протягом декількох років.

Такий прогноз озвучив головний науковий радник уряду Великобританії Патрік Валланс, пише ВВС.

Він додав, що також "дуже висока ймовірність" зростання числа випадків зараження коронавірусною інфекцією цієї зими.

"Головний науковий радник уряду сказав депутатам, що ймовірність зростання випадків коронавірусу "дуже висока" цієї зими", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені назвали небезпечну ознаку важкої форми коронавірусу. Вона спостерігалася у всіх пацієнтів, підключених до апаратів ШВЛ.