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17 березня • оновлено в 01:35
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Більшість переносить як ГРВІ: МОЗ зробило обнадійливу заяву про COVID-19

3.3т
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Більшість людей, інфікованих новим коронавірусом, переносить його як звичайне ГРВІ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. "Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником", – пояснили в міністерстві.

Більшість переносить COVID-19 як ГРВІ – МОЗ

Більшість переносить COVID-19 як ГРВІ – МОЗ

Колаж

Уточнюється, що Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%.

"Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цю недугу не буде таких наслідків", – йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що "стрімке зростання хворих не означає, що захворієте саме Ви", і "щоб захистити себе від інфікування, слід пам'ятати про правила захисту".

Як писав OBOZREVATEL, МВС пропонує ввести адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення правил карантину в Україні через коронавірус. Максимальні покарання – штраф у 32 тис.або 8 років в'язниці.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус грип та ГРВІ хвороба Міністерство охорони здоров'я
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