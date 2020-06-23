Використання чашок в пандемію при дотриманні гігієни безпечно – вчені

В умовах пандемії COVID-19 використання багаторазових чашок для напоїв у закладах може бути так само безпечним, як і одноразових.

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Для цього необхідно дотримуватися правил "базової гігієни", йдеться в заяві, підписаній понад 100 вірусологами, епідеміологами, біологами, хіміками і лікарями з 18 країн, включно з Великобританією, США та Францією, передає Daily Mail.

Експерти опублікували свій заклик на тлі різкого збільшення одноразових пластикових відходів під час пандемії.

Вони зазначили, що багаторазовий посуд потрібно регулярно мити зі звичайним побутовим дезінфікуючим засобом і гарячою водою, а персоналу та відвідувачам – мити руки з милом або користуватися антисептиком та уникати дотиків до очей, рота і носа.

"Виходячи з найкращої наявної наукової інформації і керівних вказівок фахівців громадської охорони здоров'я, зрозуміло, що багаторазовий посуд можна безпечно використовувати, застосовуючи базову гігієну", – йдеться у заяві.

Водночас популярні мережі закладів Starbucks і Caffe Nero призупинили використання багаторазових кавових чашок у магазинах.

"Одноразовий пластик за своєю природою не безпечніший, ніж багаторазові, і викликає додаткові проблеми зі здоров'ям населення після його утилізації", – додали експерти.

119 підписантів, до яких приєднався Грінпіс, додали: дослідження вказують на те, що COVID-19 поширюється в основному від вдихання аерозольних крапель із частинками вірусу, а не від контакту з поверхнями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський анонсував посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту в Україні щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше наше видання публікувало рекомендації експертів про те, як уникнути зараження COVID-19 під час відвідування закладів громадського харчування.