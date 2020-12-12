COVAX схвалила отримання Україною вакцини від коронавірусу. Документ
Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.
Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Медик зазначив, що зараз йде підготовка до належного транспортування препарату.
"Тепер додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2+8) для пунктів щеплення приїхало в найкоротші терміни", – написав він.
Ляшко додав, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультрахолодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).
Пояснимо, що COVAX – міжнародний проєкт, запущений Всесвітньою організацією охорони здоров'я спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації та Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій. У проєкті беруть участь 189 країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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