COVAX схвалила отримання Україною вакцини від коронавірусу. Документ

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Суспільство
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COVAX схвалила отримання Україною вакцини від коронавірусу. Документ

Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Про це у Facebook повідомив Головний лікар країни Віктор Ляшко.

"Тепер, додатково до запланованих закупівель вакцини за бюджетні кошти, Україна вже 100% отримає понад 8 млн доз вакцини безкоштовно. Шприци для ін’єкцій також. Продовжуємо працювати над тим, щоб холодильне обладнання (+2+8) для пунктів щеплення приїхало у найкоротші терміни", – написав він.

Ляшко додав, що МОЗ залучатиме до процесу логістики ДП "Укрвакцина" та приватні компанії (для забезпечення доступу до обладнання для ультра-холодного зберігання, із температурним режимом -60/-80 градусів Цельсія).

COVAX схвалила отримання Україною вакцини від коронавірусу. Документ

Пояснимо, що COVAX – міжнародний проєкт, запущений Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я спільно з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації та Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідеміям. У проєкті бере участь 189 країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаЛікування коронавірусу в УкраїніКоронавірусВакцина від коронавірусуВіктор Ляшко