По ТП із Cosmopolitan Пліхіній.

У 2011 році бухий Джон Гальяно сидів у французькому барі і сказав двом єврейським пані поруч, що якби Гітлер був живий — він би швидко з ними розібрався — "страшними азіатськими шльондрами".

Компанія Dior з тріском вигнала геніального дизайнера, а згодом суд оштрафував Гальяно за антисемітизм на 6 тисяч євро.

На кілька років його ім‘я викреслили із модної індустрії, а таблоїди розкопали, що п’яний дизайнер не раз нападав так на жінок в барах.

Щоб зам’яти скандал Гальяно вибачався і зустрічався із видними представниками єврейської спільноти і читав літературу про Голокост. А ще провів близько року в рехабі та більше не бухав і не вживав.

Повністю реабілітуватися вдалося аж через 7 років (!!!), коли він зшив для Rihanna у 2018 образ папи римського для Met Gala.

Це я до чого?

Ім‘я Джона Гальяно і його модних шедеврів набагато важливіше для світу моди аніж мадам Євгенія Плітіна, яка не є ані дизайнером, ані стилістом, ані геніальним автором. Ані інстаблогером топ-рівня.

Питання в тому, що по ідеї після "фєстівальчіків" і "стрітфудіків" ця мадам мала б написати колонку для таких молодих ТП на тему як правильно поводитися на похоронах. І вибачитися. І піти в військовий госпіталь з апельсинами. Але є одне "але", якби вона була людиною. А ще якби у нас існував бодай якийсь примітивний інститут репутації — як в історії з Гальяно.

Просто сталося так, що за 6 років виріс паралельний світ баришень, яким цікава лише із дупа в інстаграмі і одкровення про флору власних вагін, яке подається за оригінальне самовираження.

Який вихід найкращий?

Не купувати Cosmopolitan.

Не давати в нього рекламу і його рекламу.

І головне — журнал же типу виховує лєді, які розбираються в моді, сексі і мистецтві. Та за словами головредки, Александри Буринской, зачіпає серйозні теми — рак грудей, ЛГБТ. Мабуть, час матеріалу — як реагувати, якщо модні і стильні редакторки журналу стикаються із реальним світом і попали на похорон офіцера. Де люди не із "фестивальними" і "стрітфудними" пиками віддають честь Герою.

PS. І головне, що треба знати про наш "космополітен". Він входить в медіагрупу тестя Андрєя Малахова — Віктора Шкульова.

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