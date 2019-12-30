"Перетворилося у спалювання відьми!" Звільнена зі скандалом редакторка Cosmopolitan вперше вийшла на зв'язок

Колишня заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна, яку звільнили після саркастичного поста про похорон загиблого на Донбасі військового Дениса Волочаєва, заявила, що недоречно пожартувала.
Після довгої перерви вона опублікувала новий пост у своєму Facebook-акаунті. У ньому дівчина визнала, що "гумор на похоронну тему вкрай недоречний, коли люди вмирають на війні", однак при цьому поскаржилася на влаштовану їй обструкцію.
"Буває так погано, що тільки гумор та іронія рятують. Ці півсекунди вашого доброго настрою вартують всієї моєї праці. Тому мені подвійно важко і соромно від того, що мій текст зробив людям боляче. Це суперечить всьому, що я намагаюся робити", – написала Пліхіна.
Євгенія Пліхіна
facebook.com/evaplikhina
Вона вибачилася за свої слова і додала, що скандальний запис видалила одразу ж після негативного відгуку одного з користувачів, проте скріни "не горять".
Журналістка стверджує, що "тисячі людей цілеспрямовано погрожували їй фізичною розправою, грубо ображали, переслідували батьків, грубіянили колегам, принижували друзів, оголошували грошову винагороду за насильство" і т.д.
"Публічна прочуханка перетворилася в спалювання відьми", – поскаржилася вона.
"Я не вважаю цькування, яке мені влаштували, адекватною критикою або логічною реакцією на (так, безпринципний, але не репортажний) текст", – написала Пліхіна.
Також вона констатувала, що спробувала вибачитися за неприпустимі висловлювання на адресу загиблого бійця, проте пост-вибачення Facebook видалив.
Євгенія Пліхіна
jetsetter.ua
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це сталося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.
Загиблими виявилися Денис Волочай і Дмитро Каплунов.
Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв їм звання Героїв України.
Заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна потрапила в грандіозний скандал через свій пост про похорон загиблого Дениса Волочаєва.
У виданні відреагували на скандал, розмістивши в соцмережі два речення з вибаченнями.
Українців розлютила така реакція журналу. У соцмережах тисячі користувачів зажадали від керівництва звільнити заступницю головного редактора.
Пліхіна також потрапила в базу "Миротворця".
OBOZREVATEL розповів, про що раніше писала в соцмережах скандальна редакторка.
Стало відомо, що журнал Cosmopolitan Україна входить у мідіагруппу російського магната Віктора Шкульова Hearst Shkulev Ukraine.
У результаті Євгена Пліхіна була звільнена з посади.
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