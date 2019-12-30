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31 грудня • оновлено в 00:27
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"Перетворилося у спалювання відьми!" Звільнена зі скандалом редакторка Cosmopolitan вперше вийшла на зв'язок

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Колишня заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Євгенія Пліхіна, яку звільнили після саркастичного поста про похорон загиблого на Донбасі військового Дениса Волочаєва, заявила, що недоречно пожартувала.

Після довгої перерви вона опублікувала новий пост у своєму Facebook-акаунті. У ньому дівчина визнала, що "гумор на похоронну тему вкрай недоречний, коли люди вмирають на війні", однак при цьому поскаржилася на влаштовану їй обструкцію.

"Буває так погано, що тільки гумор та іронія рятують. Ці півсекунди вашого доброго настрою вартують всієї моєї праці. Тому мені подвійно важко і соромно від того, що мій текст зробив людям боляче. Це суперечить всьому, що я намагаюся робити", – написала Пліхіна.

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Євгенія Пліхіна

Євгенія Пліхіна

facebook.com/evaplikhina

Вона вибачилася за свої слова і додала, що скандальний запис видалила одразу ж після негативного відгуку одного з користувачів, проте скріни "не горять".

Журналістка стверджує, що "тисячі людей цілеспрямовано погрожували їй фізичною розправою, грубо ображали, переслідували батьків, грубіянили колегам, принижували друзів, оголошували грошову винагороду за насильство" і т.д.

"Публічна прочуханка перетворилася в спалювання відьми", – поскаржилася вона.

"Я не вважаю цькування, яке мені влаштували, адекватною критикою або логічною реакцією на (так, безпринципний, але не репортажний) текст", – написала Пліхіна.

Також вона констатувала, що спробувала вибачитися за неприпустимі висловлювання на адресу загиблого бійця, проте пост-вибачення Facebook видалив.

Євгенія Пліхіна

Євгенія Пліхіна

jetsetter.ua

"Перетворилося у спалювання відьми!" Звільнена зі скандалом редакторка Cosmopolitan вперше вийшла на зв'язок

Скріншот

"Перетворилося у спалювання відьми!" Звільнена зі скандалом редакторка Cosmopolitan вперше вийшла на зв'язок

Скріншот

"Перетворилося у спалювання відьми!" Звільнена зі скандалом редакторка Cosmopolitan вперше вийшла на зв'язок

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Скандал із Cosmopolitan Ukraine
Особа
Євгенія Пліхіна
Місце
Україна
Тег
скандали
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