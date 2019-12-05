Cosmopolitan і Пліхіній для прикладу: у мережі пригадали знакову історію з дизайнером Гальяно

Українська журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва провела паралель між скандалом із заступницею головного редактора видання Cosmopolitan Ukraine Євгенією Пліхіною і дуже схожою історією, яка трапилася з епатажним англійським модельєром Джоном Гальяно.

Так, Данилюк-Ярмолаева опублікувала пост на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, де розписала, як слід було б вчинити у даній ситуації журналу.

Євгенія Пліхіна і Джон Гальяно Колаж

Зокрема скандал полягав у тому, що дизайнер Джон Гальяно, перебуваючи у барі, висловився негативно щодо двох жінок-єврейок, які сиділи поруч. Він заявив, що, якби Гітлер був живий, то швидко б із ними розібрався.

Після цього, за словами Данилюк-Ярмолаєвої, дизайнера вигнали з Dior, а потім суд оштрафував Гальяно на шість тисяч євро.

"На кілька років його ім'я викреслили з модної індустрії, а таблоїди розкопали, що п'яний дизайнер не раз нападав так на жінок в барах. Щоб зам'яти скандал, Гальяно вибачився і зустрічався з помітними представниками єврейської громади і читав літературу про Голокост", – написала журналістка.

Вона додала, що дизайнер зміг реабілітуватися тільки через сім років, пошивши "для Rihanna у 2018 році образ Папи Римського для Met Gala".

"Напевно, після "фестивальчиків" і "стрітфудиків" ця мадам повинна написати колонку для таких молодих ТП на тему, як правильно поводитися на похороні. І вибачитися. І піти у військовий госпіталь з апельсинами. Але є одне "але", якби вона була людиною. А ще якби у нас був хоч якийсь примітивний інститут репутації – як в історії з Гальяно", – написала журналістка.

Джон Гальяно 24smi.org

Крім того, Марина Данилюк-Ярмолаєва дала пораду самому "Cosmopolitan".

"Мабуть, настав час матеріалу – як реагувати, якщо модні і стильні редактори журналу стикаються з реальним світом і потрапили на похорон офіцера. Де люди не з "фестивальними" і "стрітфудними" пиками віддають честь Герою", – заявила журналістка.

Коротка довідка:

Джон Гальяно – англійський модельєр і дизайнер, відомий своїми епатажними роботами. Протягом п'ятнадцяти років (з 1996-го по 2011-й) працював на модний будинок Christian Dior як артдиректор.

Джон Гальяно BBC

Джон Гальяно mignews.com

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