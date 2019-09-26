Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

Дружину президента України Володимира Зеленського Олену запідозрили у тому, що вона ініціювала у Нью-Йорку проєкт, який уже існує.

Так, пресслужба Офісу глави держави розповіла про ідею Зеленської у Twitter.

"Перша леді України Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Про це вона заявила під час відвідування Метрополітен-музею у Нью-Йорку", – йдеться у повідомленні.

Зеленську запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку 24 канал

Помічник директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Марія Заєць відреагувала на публікацію, підловивши дружину Зеленського на можливому плагіаті.

"Цей проєкт існує вже рік і реалізується у рамках Українського інституту", – написала вона.

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"А вона що знала?", "Видно, що в музеях нечасто буває", "Знову зганьбилася", – відреагували українці у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підкорив образ Зеленської у Метрополітен-музеї.

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