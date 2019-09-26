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27 вересня • оновлено в 19:02
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Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

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Дружину президента України Володимира Зеленського Олену запідозрили у тому, що вона ініціювала у Нью-Йорку проєкт, який уже існує.

Так, пресслужба Офісу глави держави розповіла про ідею Зеленської у Twitter.

"Перша леді України Олена Зеленська ініціювала проєкт зі створення україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу. Про це вона заявила під час відвідування Метрополітен-музею у Нью-Йорку", – йдеться у повідомленні.

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Зеленську запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

Зеленську запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

24 канал

Помічник директора Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Марія Заєць відреагувала на публікацію, підловивши дружину Зеленського на можливому плагіаті.

"Цей проєкт існує вже рік і реалізується у рамках Українського інституту", – написала вона.

Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

Скріншот

"А вона що знала?", "Видно, що в музеях нечасто буває", "Знову зганьбилася", – відреагували українці у коментарях.

Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку
Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку
Чужий проєкт? Дружину Зеленського запідозрили у плагіаті у Нью-Йорку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу підкорив образ Зеленської у Метрополітен-музеї.

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Особи
Олена Зеленська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
ООН
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Малу Александр
Малу Александр
Завистники жалкие ..
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Alekperov Oktai
Alekperov Oktai
Раз Русский язык считаеться международный тогда почему у Вас нет безвизы? Странно как-то получается. Папа папа а правда что в Украине живут лучше всех? Правда сынок... А почему мы тогда живем в России? Так это родина наша сынок. Слава ВЕЛИКОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ...
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Cachko Elena
Cachko Elena
а что значит реализуется ? Я ни в одном музее мира не слышала гида на укр. яз. Их нет. Только на русск. яз. Вы в кабинетах у себя реализуете ?
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Cachko Elena
Cachko Elena
Livesey David, C каких это пор русск. стал языком междун. общения ? у тебя на кухне может и стал,но не в мире.Английский язык Арабский язык Испанский язык Китайский язык Русский язык Французский язык -это официальные языки ООН. И все.
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Shepard John
Shepard John
Livesey David, о как, прям международный? то, что в постсоветских помойках все на нем трындят, еще не делает его международным
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