"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео

На молодіжному форумі "Таврида" в анексованому Криму показали скандальну постановку, в якій дівчата поцілувалися одна з одною і показали голі груди.

Автором вистави виступила театральна лабораторія Gogol School. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах група студенток, розбившись на пари, цілується під пісню "Трава у дома" гурту "Земляни".

Скріншот з відео

Також на сцені показали імітацію поцілунку між двома юнаками. Завершився спектакль тим, що дівчата облили себе водою і через футболки було видно їх голі груди.

Користувачі бурхливо відреагували на постановку. "Я уявляю, як там підгорає", "Зараз почнеться люте скрепне виття з усіх прасок", "Соловей і Скабєєва, апорт", "Чути хруст скрепів", – написали в коментарях.

При цьому, в російських ЗМІ зі звинуваченнями чекати не змусили – театралів тут же налякали порушенням закону про заборону пропаганди гомосексуалізму в Росії. Приєднався до них і глава "Роскомосу" Дмитро Рогозін, який обізвав покидьками авторів ідеї.

На молодіжному форумі "Таврида" в Криму, який організовує Росмолодежь, театральна лабораторія Gogol School завершила так свій спектакль



Якщо ваша вечірка не схожа на це, навіть не здумайте нас запрошувати pic.twitter.com/gjt4YkRU70 - Лентач (@oldLentach) 28 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Владивостоці одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі.

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