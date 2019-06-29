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"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео

1.8тЧитати матеріал російською

На молодіжному форумі "Таврида" в анексованому Криму показали скандальну постановку, в якій дівчата поцілувалися одна з одною і показали голі груди.

Автором вистави виступила театральна лабораторія Gogol School. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах група студенток, розбившись на пари, цілується під пісню "Трава у дома" гурту "Земляни".

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"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео

Скріншот з відео

Також на сцені показали імітацію поцілунку між двома юнаками. Завершився спектакль тим, що дівчата облили себе водою і через футболки було видно їх голі груди.

Користувачі бурхливо відреагували на постановку. "Я уявляю, як там підгорає", "Зараз почнеться люте скрепне виття з усіх прасок", "Соловей і Скабєєва, апорт", "Чути хруст скрепів", – написали в коментарях.

"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео
"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео
"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео
"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео

При цьому, в російських ЗМІ зі звинуваченнями чекати не змусили – театралів тут же налякали порушенням закону про заборону пропаганди гомосексуалізму в Росії. Приєднався до них і глава "Роскомосу" Дмитро Рогозін, який обізвав покидьками авторів ідеї.

"Чути хруст скріп": постановка про одностатеве кохання в Криму розлютила росіян. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Владивостоці одинадцятикласники влаштували БДСМ-вечірку в школі.

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Місце
Росія
Теги
КримНовини Криму
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Вот,вообще похер-кто,кого,куда!!! Зачем это выносить наружу?????
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну и где "хруст скреп"? Пока мы наблюдаем скулёж вышиватников. Даааа, знатно подгорают пердаки скакуасов...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как же кастрюль колбасит,что в Крыму всё замечательно...
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