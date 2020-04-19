Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации

Фаш*к Донецький Суспільство 12:25, 19.04.2020 Оновлено: 12:42, 19.04.2020

Что может себе позволить среднестатистический житель оккупированного рф Донецка на Пасху из вкусняшек ? Нихуа. Разве посмотреть на цены. Сказки о высоких зряплатах не предлагать, ибо абсолютное большинство цивильных имеют зряплату от 100 до 200 баксов. В месяц. Те же шахтеры имеют реально на руки аж 10-12 тыщов фублев, хотя на бумаге пишут им и по 16, и по 24 тысячи.

Впрочем, смотрите сами.

В завершение хочу сказать, что сейчас у большинства жителей оккупированных стоит интересная задача, под названием как растянуть деньги до следующей зряплаты, ибо средние семейные шашлыки без понтов, нормального спиртного обойдутся семейному бюджету ну ооочень дорого.

И да – после Пасхи тоже нужно жить и есть что-то. И одеваться. И платить за коммуналку. Правда, зряплаты не резиновые и это немного проблема. Но то таке, главное шо на русском можно разговаривать, правда?

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