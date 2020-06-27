Многие, наверное, видели фото типа парада за русские рубли в Донецке, который обошелся минимум в 300 тыс. баксов денег русских налогоплательщиков. Да, такое вроде как бы каждый год, ничего нового и все такое: в качестве подставок под флажки бюджетники, у которых нету шансов отказаться пойти на этот цирк с конями, в качестве участников типа парада - самозванцы несуществующего территориального недоразумения, а в качестве верховной абизяны, гауляйтера всего этого сборища - смешной коллаборант, который постоянно несет бред. Правда, в этом году, все это шапито выглядит как агония, как групповой минет путину от верных вассалов, чтобы получить финансирование

Ну, а на людей, обычных, гражданских, оккупационным типа властям и русским кураторам тупо насрать - если бы даже горы трупов валялись на улицах Донецка, то при первой же отмашке вовы бункерного, местные макаки все равно провели бы парад. И чихать они хотели на трупы на улицах, чихать на эпидемию вируса, чихать на проблемы с медициной и отсутствие у людей денег на лечение в случае заражения - главное угодить верховному пахану, с чьих рук кормятся все эти недогенералы, недовоины, недодепутаты и прочие самозванцы. Вова хочет парад? Хайасо, насяльника, пенИс душил делать парад. Тчк.

Если честно, я не знаю как назвать тех, кто в угоду путину выводит толпы гражданских на улицы в Донецке, лишь бы отсосать, доказать то есть, свою преданность: все прекрасно понимают, что последствия парада будут в виде трупов и смертей от вируса, но ... Но то такое, у абсолютного большинства из числа верхушки серпентария макак давно есть недвижимость на россии, им не жить в Донецке. А то, что полюбому будут трупы и заболевшие после парада в Донецке - это так, бабы еще нарожают как говорят на россии.

Морали нет. Но лично мое мнение, что парады на оккупированном Донбассе тянут как минимум на геноцид и за их организацию и проведение будут судить в Гааге. А вы как считаете?