На Донеччині домашні вівчарки загризли дворічного хлопчика: подробиці трагедії

Страшна трагедія трапилася в Селідово на Донеччині: у дворі приватного будинку дві хазяйські вівчарки буквально розірвали дворічного малюка. Десять днів він провів у реанімації обласної дитячої лікарні Дніпра. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати дитину, але не змогли.

Місцеві жителі кажуть, що того дня чули голосний плач і гарчання собак, але у двір ніхто не вийшов. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Батьки не можуть до кінця зрозуміти

Маленького Єгора поховали 1 жовтня. Попрощатися з малюком прийшли знайомі й незнайомі люди. Сильно, кажуть плакала його бабуся, а батьки – Наталя і Сергій – стояли ошелешені. У натовпі шепотіли, що вони немов у ступорі, ще до кінця не зрозуміли, що сталося з їхнім сином.

За життя дитини боролися лікарі. Facebook БФ "Совушка"

Страшна трагедія трапилася якраз у день народження малюка, 18 вересня. Тоді батько сімейства зібрався на роботу й нещільно замкнув вольєр із двома вівчарками. Малюк вибіг у двір.

"Там одна жінка розповідала, що якраз проїжджала на велосипеді повз їхній двір. І почула жахливий плач дитини, а також гавкали й гарчали собаки. Вона почала стукати у хвіртку, але їй ніхто так і не відчинив", – розповідає одна зі знайомих Євгенія (ім'я змінено).

Вона каже, що Єгор був у памперсі, і пси відразу почали дерти його. "Тому він і отримав такі страшні травми. У хлопчика були відірвані геніталії і все навколо пошкоджено. Чому собаки накинулися на нього, ніхто не знає", – додає вона.

Люди розповідають, що раніше за псами нічого такого не помічали, вони ні на кого не кидалися. "Але собаки є собаки. Якщо з ними не займатися, тримати просто у дворі, невідомо, чого від них можна чекати", – уточнює один із сусідів.

Єгора військовим літаком доставили в Дніпро. інформатор

Батько псів не віддає

Після події на зв'язок із батьками виходили волонтери, які опікуються тваринами. Також їм пропонували псів приспати. Але батько категорично відмовився. Того ж дня, коли постраждав Єгор, батько сховав тварин.

"Він сказав, що це його собаки, присипляти він їх не збирається, і нікому віддавати теж. Сказав, що вони будуть жити у них. Як можна після такого тримати цих вівчарок у себе, щодня годувати і знати, що вони вбили твою дитину?! В голові не вкладається", – дивується Євгенія.

Незважаючи на те, що в соцмережах пишуть про алкогольну залежність батьків, це неправда. Їхні знайомі стверджують, що сім'я хоч і не дуже товариська, але ніхто там алкоголь не вживає.

Лікарі робили все можливе, щоб врятувати дитину. БФ "Совушка"

"Більше вам скажу, Наталя тут у нас зросла, у неї є сестра-близнюк. Вони завжди разом ходили в нашу православну церкву. Вона дуже віруюча. А Сергій розумний. Він працює в шахті, але крім цього, добре розбирається в техніці. Він камери відеоспостереження встановлює, комп'ютери лагодить. І подейкують, нібито жене самогон і продає. Але він не п'є. І того дня, коли в Єгора був день народження, сім'я відзначати його не збиралася. П'янки й гулянки – це не про них. Вони трохи замкнуті, ні з ким сильно не спілкуються, завжди разом, за ручку ходять", – зазначає Євгенія.

За життя Єгора боролися медики, також із купівлею необхідних ліків допомагали небайдужі українці. Як розповідають у БФ "Совушка", під чиєю опікою з першого дня була дитина, необхідну для лікування суму Єгору зібрали в перші години. Коли знадобилося ліки, яких не виявилося в Дніпрі, двоє українців тут же зголосилися доставити їх із Запоріжжя.

На жаль, врятувати дитину так і не вдалося. Вона отримала дуже важкі травми.