Дивом вижила під завалами мосту в Генуї: з'явилася інформація про українку

Українка Наталія Єліна, яка разом із чоловіком-молдаванином опинилася під завалами мосту в Генуї, зараз перебуває у важкому стані в лікарні і нічого не пам'ятає про трагедію.

Про це OBOZREVATEL розповів їхній друг, італійський журналіст Паскуаль де Роза. З подружжям зараз працюють експерти-психологи.

"Євген Бабин і Наталя Єліна проживають у Санта-Марія-Капуа-Ветере у провінції Казерта на півдні Італії. Вони мої близькі друзі, купили історичний бізнес моєї сім'ї. Євген – перукар, Наталія – візажист", – розповів OBOZREVATEL Паскуаль.

Наталія і Євген Facebook потерпілих

Євген – перукар Facebook потерпілих

Наталія працює косметологом Facebook потерпілих

Того трагічного дня, 14 серпня, Наталія і Євген вирушили на відпочинок. "Вони поїхали відпочивати до Ніцци, Франції, і якраз опинилися на мосту, коли він впав. Їх син намагався з ними зв'язатися по телефону. Але трубку взяв рятувальник і сказав, що вони витягують їх з-під уламків", – розповідає подробиці Паскуаль. Машина Наталії та Євгена впала з висоти 80 метрів.

Разом з сином Facebook потерпілих

Наталію та Євгена відвезли у лікарню Сан-Марино в Генуї, їх госпіталізували до відділення з червоним кодом – найнебезпечнішим для життя. Поки вони там і перебувають.

"Зараз їхньому життю нічого не загрожує. У них серйозні травми, лікарі до кінця все не кажуть. Ми молимося за них і чекаємо. Це справжнє диво, що вони виявилися живими. Нам вдалося почути по телефону їх на хвилинку. Вони нічого не пам'ятають про трагедію, з подружжям працює команда експертів-психологів. Зараз із ними наш двоюрідний брат, він поліцейський. А їхній молодший син живе з нами. Ми дуже до них прив'язані", – каже Паскуаль.

Постраждалі нічого не пам'ятають про катастрофу Facebook потерпілих

Прокурор міста заявив, що руйнування автомобільного мосту в Генуї сталося через людський фактор. Зараз проводяться перевірки щодо будівництва мосту і робіт щодо його обслуговування.

Стан мосту у 2017-му

Віадук Польчевера розташовувався над промзоною, залізничними коліями та річкою. Його загальна довжина - 1102 метра, дорога проходила на висоті 45 метрів від землі. Конструкція була зведена ще у 1960-х роках. За даними преси, реконструкція мосту проводилася два роки тому, в 2016-му.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14. August 2018

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, падіння мосту трапилося 14 серпня в італійському місті Генуя. Десятки автомобілів опинилися під завалами, за офіційними даними загинуло 35 осіб.