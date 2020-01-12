Чубаров запропонував відзначити ювілей спалення Москви: в росЗМІ ажіотаж

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров спровокував ажіотаж в російських пропагандистських ЗМІ, нагадавши про наближення ювілею спалення Москви.

Повідомлення про цю подію він залишив на особистій сторінці у Facebook і навів коротку історичну довідку.

"3 червня 1571 року військо кримського хана Девлет-Гірея захопило і спалило Москву. Як будемо відзначати в наступному році 450-річчя цієї славної історичної дати? Всі пропозиції викладаємо тут", – із сарказмом зазначив він.

Рефат Чубаров

Одразу після цього ЗМІ країни-агресора зарясніли заголовками "В Україні запропонували відсвяткувати річницю спалення Москви", "Ексдепутат Ради запропонував відсвяткувати "річницю спалення Москви", "Ексдепутат Ради запропонував відсвяткувати "450-річчя спалення Москви".

ЗМІ країни-агресора передрукували слова Чубарова Скріншот сторінки

ЗМІ країни-агресора передрукували слова Чубарова Скріншот сторінки

При цьому пропагандисти підкреслювали, що Меджліс, очолюваний Чубаровим, є забороненим в Росії, а також звинувачували кримськотатарського лідера в неодноразових абсурдних заявах, що загрожують Росії.

ЗМІ країни-агресора передрукували слова Чубарова Скріншот сторінки

ЗМІ країни-агресора передрукували слова Чубарова Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чубаров пообіцяв, що в Україні проведуть міжнародну мирну акцію, присвячену окупованому Росією Криму. Акція буде називатися "Мир – проти насильства і окупації. Марш гідності". Вона полягає в організації ходи з материкової частини української держави в іншу частину української держави – на Кримський півострів.

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