Что за день, пятница 24-е августа?

Обычный выходной, вот уже более двух десятков лет. Повод отдохнуть, поехать на рыбалку, побыть с женой. Таких дней много в году; я их путал даже. Помню - выходной. Помню - летом. А как называется - день Конституции или Незалежности... Какая нафиг разница? Ну развалился Союз, ну и фиг с ним! Жили как живём - работаем, спим, жрём. Что поменялось?

Потом была "Помаранчевая". Чего? Для чего? За что? Фиг знает. Была и отбыла. "Бело-голубая" пришла без революции, и снова жили как всегда. Власть меняется, мы работаем.

Пока не возник Майдан. Или даже нет, позже... Майдан-то тоже как-то... Европа, Янукович. Студенты, беркута. Ну побились, ну и что? Как-то далеко всё, а мы как всегда, на работе. Пока...

Пока не стали убивать украинцев. На Майдане, в Крыму, на востоке.

И тогда я проснулся. Тогда я понял... Мы не твари бессловесные, жрать с*ка, спать да ср*ть. Мы ведь люди! Люди, которые имеют право сами выбирать, как нам жить! Вот если они... Те, погибшие, готовы были умереть за то, чтоб остаться людьми... То чем я хуже? Неужели я ничто, ничтожество, годное только жрать и спать?

Небесная сотня, Рыбак, ребята в Крыму, не поклонившиеся захватчикам. Железная сотня, козаки, УПА. Они герои. Они люди. А мы?! Что мы за нация, не чтущая свою историю, память, свободу? День своей, выстражданной столетиями, Независимости?

Я пробудився. Я зрозумів, хто я. Українець! Я пішов захищати свою незалежність, мову, прапор, герб. Я пішов боронити своє право бути Вільною Людиною! Я зрозумів, що це за день, 24 серпня. І яка йому ціна.

З Днем Незалежності, Українці!