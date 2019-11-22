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22 листопада • оновлено в 21:31
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Михайло Ткач
Михайло Ткач
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Что важнее: мячики или ДБР?

1.3т
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- Держи мячики

- Владимир Александрович, а что с Трубой и ГБР?

- Тебе что мячики не нужны?

Что важнее: мячики или ДБР?

ФБ Михаила Ткача

- Нужны, Владимир Александрович. Но я считаю, что независимые правоохранительные органы нужнее. Ибо когда в нашей стране будут независимые от офиса президента правоохранительные органы, то бюджетных денег будет хватать для того, чтобы мячики поступали в школы естественным образом, а не для пиара президента из того самого офиса, который по старой украинской традиции может сохранять за собой право решать - какие дела по друзьям и попутчикам останавливать, а какие дела по недругам стимулировать. Ведь главное - это не только то какие законы вы принимаете, а по каким законам готовы жить Вы и Ваши друзья. Ведь если систему не поменять, то когда после Вас будет другой президент - единственные системные изменения которые нас ждут - это изменения фамилий друзей, попутчиков и недругов, которые просто, вероятнее всего, поменяются местами. А это значит, что система продолжит унижать людей, законное и должное предоставляя им лимитированно и в качестве подарка.

- Слушай, а это не ты телеграм-канал "Джокер" ведешь?

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Автор
Михайло Ткач Михайло Ткач
Особи
Володимир Зеленський Роман Труба Джокер
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
Джерело
Джерело: ФБ Михаила Ткача
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Tomashevich Viktor
Tomashevich Viktor
" Авжеж, синку ,йшов би я у президенти, вам треба грати фігурами за правилами, а мені тепер можна і шахматною дошкою ."
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