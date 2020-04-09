"Зараза к заразе не пристает?"

О том, что говорящий не боится заболеть... мы довольно часто слышим. В наши дни актуален вопрос, а как же быть с традициями и не заболеть опасным вирусом от обряда причастия или долгожданной трапезы пахучей паской - артосом?

Мнение многих мировых политиков о том, что вирус вскоре отступит, наверняка связывают с наступающей Пасхой. И дай Бог, чтобы так было! Хотя говорить об абсолютной безопасности, я бы не стал.

Прежде всего, любое подобное празднование и молитва в храме предусматривает большое скопление людей, при котором вирусу довольно комфортно распространиться контактом рук и лиц, а также воздушно- капельным путем.

Паски и крашенки в своей основе передать вирус не могут, но заболевший человек в результате поверхностного контакта может "наградить" их своими вирусосодержащими элементами слюны или чихания, и в короткое время, вирус может быть активным для передачи другому.

Также, не следует преувеличивать, но это правда, что увеличение температуры на дворе и активность солнца способствует вирусной деградации. Вирусные белки, как и все белки различной природы, в результате их нагревания +25-37 С денатурируются, и превращаются в состояние вареного куриного яйца. УФ-лучи солнца бесповоротно повреждают вирусные геномы. Таким образом, наша с Вами временная самоизоляция и повышение температуры окружающей среды приведут нас к желанной победе над коронавирусной вспышкой. Далее слово за учёными и медициной.