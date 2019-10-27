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27 жовтня • оновлено в 15:18
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Что простительно юмористу - непозволительно для политика

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Владимир Зеленский, будучи комиком и народным любимцем, привык к поддержке и аплодисментам. И позволяя себе как комику на сцене многое, получал поддержку толпы. Но став президентом Украины, он не избавился от старой привычки. И он жаждет признания, оваций и любви народа. Но ведь теперь его оценивают не как юмориста или актера, а как политика. И то, что простительно юмористу, непозволительно для политика.

Поехав в Золотое и показав себя хамом, президент совершил ошибку, которая будет дорого ему стоить среди электората. Ближайшие соцопросы это покажут.

Новини
Браво, команда президента сделала всех нас!

Конечно, можно опять начать ездить по регионам, изображая совкового председателя колхоза и гонять мелких чиновников, можно провести несколько арестов и на время переключить внимание общества, можно записать видосик или срежиссировать очередное пиар-шоу. И на время это сможет чуток подлатать рейтинг.

Но когда дело доходит до конкретики, до стратегического планирования и принятия решений, то, к сожалению, Зеленский показывает себя не с лучшей стороны, а его команда показывает себя, как толпа неопытных и некомпетентных аматоров.

Новини
Запад не поможет. Воевать с Россией придется нам самим

А президент обязан принимать решения постоянно. Особенно если именно он формирует монобольшинство в ВР, сам выбирает Кабмин и управляет всем силовым блоком. Ответственность давит. А многие принятые решения явно отличаются от того, что ждут избиратели. В общем, ошибка за ошибкой.

И как сказал Игорь Валерьевич Виктору Михайловичу:

- Жизнь — это супермаркет, бери что хочешь, но касса — впереди.

Так вот по отношению к шестому президенту это не менее актуально. А касса все ближе и ближе.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Теми
Війна на Донбасі Новини Луганська і Луганської області
Особи
Володимир Зеленський Ігор Коломойський Віктор Пінчук
Місце
Україна
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Больше всего улыбает как эти два жыда Ярош и Бляхер косят под Стэйтема. Передайте этим уе6анам, шо побрить подкастрюльник и отрастить щетину - не значит стать крутым! Трусость этих жыдов выдают их глаза и повадки ))) 2 ССЫКУНА ПАРХАТЫХ!
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Борисс Робот
Борисс Робот
Великий Кормчий, а ты наверное суппергерой...??? все фронты прошел... а теперь на пенсии сидишь денежку дополнительную зарабатываешь...??? это действительно умеляет... старый руззкий герой...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Udmurt Anti, ты по что свиня с человеком хрюкаешь?
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