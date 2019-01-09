Как известно, 5 января 2019 г. Вселенский патриарх Варфоломей подписал Патриарший и Синодальный Томос для Святейшей Церкви Украины (обратите внимание на изменение названия украинской церкви). 6 января Томос был вручен митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию (Думенко) и президенту Украины П.Порошенко. 7 января Епифаний провел рождественскую литургию в Соборе Святой Софии в Киеве, а Томос был выставлен для обозрения в трапезном храме Софии Киевской (Малая София).

Опубликование текста Томоса от 5 января 2019 г. (главного правоустанавливающего документа для СЦУ) позволяет сравнить его основные положения с основными положениями главного правоустанавливающего документа для Украинской православной церкви (Московского патриархата) – главой Х "Украинская Православная Церковь" из Устава РПЦ от 2 декабря 2017 г. – и выявить, какие именно права и обязанности СЦУ приобрела вместе с Томосом.

Сравнение основных положений правоустанавливающих документов УПЦ (МП) и СЦУ

##ПозицииУстав РПЦ. Глава X. Украинская Православная Церковь. 2 декабря 2017 г. Плюс действовавшая до 7 января 2019 г. практикаПатриарший и Синодальный Томос для Святейшей Церкви Украины от 5 января 2019 г. Плюс начатая с 7 января 2019 г. практика

1НазваниеУкраинская Православная Церковь (Московского патриархата) – УПЦ (МП)Святейшая Церковь Украины (СЦУ)

2Статус Украинской церквиСамоуправляемая церковь с правами широкой автономииКанонически автокефальная, независимая и самоуправляемая поместная церковь

3Наличие канонических узОтсутствуетСо святейшим Апостольским Константинопольским Престолом

4Источники права для Украинской церкви1) Определение Архиерейского Собора РПЦ от 25-27 октября 1990 года "Об Украинской Православной Церкви";

2) Грамота Патриарха Московского и всея Руси 1990 года;

3) Устав Украинской Православной Церкви, одобряемый Патриархом Московским и всея РусиПатриаршее и Синодальное решение Константинопольского патриархата от 5 января 2019 г.

5Вышестоящая церковь или ее главаПатриарх Московский и всея РусиСвятейший Апостольский и Патриарший Вселенский Престол

6Органы церковной власти и управленияСобор и Синод, возглавляемые ее Предстоятелем, носящим титул "Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины"Собор и Синод, возглавляемые ее Предстоятелем, носящим титул "Блаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины", без какого-либо другого внешнего воздействия

7Титул предстоятеля церквиБлаженнейший Митрополит Киевский и всея УкраиныБлаженнейший Митрополит Киевский и Всей Украины

8Невозможность изменения титула предстоятеля церквиБез разрешения патриарха Московского и всея РусиБез разрешения Константинопольской Церкви

9Избрание предстоятеля церквиЕпископатом УПЦ и благословляется Святейшим Патриархом Московским и всея РусиЕпископатом СЦУ согласно Уставу СЦУ в соответствии с Патриаршим и Синодальным Томосом Вселенского Патриархата без чьего-либо благословения

10Кафедра (центр управления)КиевИсторический город Киев

11ЮрисдикцияВ границах УкраиныВ границах Украины

12Поминание имен предстоятелей других церквей в храмахИмя Патриарха Московского и всея РусиИмена "всех Епископов Православных", святых Отцов Вселенского Патриарха, Блаженнейших Патриархов и других Предстоятелей поместных Православных Церквей (включая Патриарха Московского)

13Управление внутренними делами церкви1) Архиереи Украинской Православной Церкви являются членами Поместного и Архиерейских Соборов [РПЦ. – А.И.] и участвуют в их работе в соответствии с разделами II и III настоящего Устава и в заседаниях Священного Синода [РПЦ. – А.И.].

2) Решения Поместного и Архиерейского Соборов [РПЦ. – А.И.] являются обязательными для УПЦ.

3) Решения Священного Синода [РПЦ. – А.И.] действуют в УПЦ с учетом особенностей, определяемых самостоятельным характером ее управления.Управление исключительно согласно евангельскому учению, Священному Преданию, каноническим постановлениям Вселенной Церкви, наставлениям 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, без какого-либо другого внешнего воздействия

14Принятие решения об образовании или упразднении епархийСинодом УПЦ с последующим утверждением Архиерейским Собором[РПЦ. – А.И.]Не упомянуто; очевидно, синодом СЦУ

15Судебные полномочияСуд Архиерейского Собора [РПЦ. – А.И.] является церковном судом высшей инстанции для УПЦСуд Собора СЦУ – согласно евангельскому учению, Священному Преданию и каноническим постановлениям Вселенной Церкви, наставлениям 6-го канона І Никейского Вселенского Собора, без какого-либо другого внешнего воздействия

16Право апелляцииКак таковое не упомянуто; по факту – суд Архиерейского Собора [РПЦ. – А.И.] является апелляционным органом высшей инстанции для УПЦСохраняется (предоставлено) право всем архиереям и прочему духовенству на апелляционное обращение к Вселенскому Патриарху в соответствии с 9-м и 16-м священными канонами IV Халкидонского Вселенского Собора

17Признание другими церквямиОтсутствуетПризыв Вселенского патриархата ко всем мировым Православным Церквям признать СЦУ как сестру

18Место в мировом списке поместных православных церквейОтсутствуетПосле Церкви Чехии и Словакии в священных Диптихах и на церковных собраниях (15-е место)

19Обязанность межцерковного представленияОтсутствуетОбязаность посылать надлежащие Мирные (представительские) Грамоты к Вселенскому Патриарху и другим Предстоятелям, право от них получать (такие же грамоты)

20Обязанность межцерковного общения по догматическим и каноническим вопросамОтсутствуетСЦУ несет обязанность (ответственность) для сохранения Веры и канонического единства поддерживать общение с Вселенским Патриархатом и другими поместными Православными Церквами

21Обязанность участия в межправославных совещанияхОтсутствуетСЦУ обязана участвовать в межправославных совещаниях для обсуждения и решения важных канонических, догматических и других вопросов

22Адресат консультаций для решения значительных вопросов церковного, догматического и канонического характераОтсутствует; по факту – РПЦСвятейший и Вселенский Патриарший Престол

23Право ставить епископов и учреждать приходы за пределами УкраиныОтсутствуетОтсутствует

24Права Вселенского Престола на Экзархат в Украине и священные ставропигииОтсутствуютГарантированы

25Получение Святого МироОт Патриарха Московского и всея РусиОт Первопрестольной Церкви Константинополя

Как видно из проведенного сопоставления, из 25 приведенных позиций:

- по четырем позициям права СЦУ не изменились по сравнению с прежней ситуацией (титул предстоятеля, кафедра, юрисдикция, заграничные приходы);

- по шести позициям СЦУ сменила (без видимого изменения объема полномочий) вышестоящую церковь – с РПЦ на Вселенский патриархат (источники права, вышестоящая церковь, (не)возможность изменения титула предстоятеля, право апелляции, адресат консультаций, получение миро);

- по одной позиции СЦУ получила новые обязанности (ограничения), каких ранее у нее не было (экзархат и ставропигии ВП);

- по 14 позициям СЦУ получила новые права или новые (более "солидные") формулировки, каких ранее у нее не было (название, статус, канонические узы, источники права, органы власти и управления, избрание предстоятеля, поминание имен, управление внутренними делами, образование епархий, суд, межцерковное признание, место в списке диптихов, обязанность участия в межцерковном общении и межправославных совещаниях).

В целом результаты сопоставления документов позволяют заключить, что украинская православная церковь, теперь под названием "Священная Церковь Украины":

- полностью вышла из-под контроля РПЦ;

- существенно расширила объем своих прав по организации собственной внутренней жизни;

- вышла в самостоятельное существование на межцерковном уровне и стала одной из частей мировой православной церкви, чего ранее не было.