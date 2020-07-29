Когда ко мне обращаются за консультацией по вопросам раздела имущества, все говорят исключительно об имеющихся "активах": квартиры, дома, земельные участки, деньги, картины, мебельные гарнитуры, ценные и дорогостоящие вещи, осветительные приборы, посуда, вилки с ножами и ложками, лотерейные билеты, коллекции, драгоценности и т.д. Как вы понимаете, этот список можно продолжать до бесконечности.

Но никто и никогда НЕ ГОВОРИТ О ДОЛГАХ.

Не в контексте: "Вот у супруга/супруги есть долг, и я хочу забрать себе половину" или "Я не хочу отвечать по долгам мужа/жены, как можно это оформить?". А в смысле того, что о нажитых в браке ДОЛГАХ все забывают напрочь. А если и не забывают, то почему-то считают себя в своем праве отстраниться от долга, например, мужа и позволить себе пребывать в счастливом неведении. И вот в этом случае, в принципе, не важно: будете вы и дальше продолжать жить "и в горе, и в радости", или же соберетесь разводиться.

Потому что однажды к вам постучат в дверь и потребуют от вас погасить долг … вашего благоверного или благоверной. Да-да. Вы не ослышались. Не ваш долг. А долг вашей дражайшей половины. И если, читая эти строки, вы делаете удивленные глаза, то, очевидно, вы все еще не в курсе того, что Большая Палата Верховного Суда наконец-то поставила большую жирную точку в вопросе СОЛИДАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ долга с обоих супругов, независимо от того, кто эти долги "нажил". И не остановило Верховный Суд в порыве защитить права кредиторов "отсутствие в законе прямого указания на солидарную ответственность супругов по обязательствам, которые возникают из договоров, заключенных в интересах семьи".

Я не буду сейчас вдаваться в подробный анализ текста Постановления Большой Палаты Верховного Суда от 30.06.2020 г. по делу № 638/18231/15-ц, хотя текст поистине уникальный и явно заслуживает того, чтобы на нем остановить пристальное внимание.

Я вообще фанатка отличных текстов. А если говорить о текстах судебных решений, то читая упомянутое постановление, этот текст хочется просто разобрать на цитаты.

Одна из моих уже ставшей любимой цитат: "…за нормами сімейного законодавства умовою належності того майна, яке одержане за договором, укладеним одним із подружжя, до об’єктів спільної сумісної власності подружжя є визначена законом мета укладення договору – інтереси сім’ї, а не власні, не пов’язані із сім’єю інтереси одного з подружжя".

Да, речь идет именно о презумпции общности имущества супругов и презумпции общности интересов супругов и семьи. А если кто-то из супругов не согласен, как говорится, welcome на путь опровержения данной презумпции. И бремя опровержения возлагается на того из супругов, который не согласен.

Для простоты восприятия привожу пример (не все же в числе моих друзей и подписчиков – адвокаты).

Муж взял кредит или просто взял взаймы под расписку. Вы, жена, об этом знаете. Но молчите. Вам ведь хорошо. Муж деньги "добыл". Как? Для вас не важно. Как и не важно, чем он будет долг отдавать. На данном этапе вы уверены – раз на долговом документе стоит подпись мужа, вы к этому долгу не имеете никакого отношения. Все, что вас сейчас волнует, так это то, что наконец-то (!) вы купите дом или квартиру, машину или просто телевизор/телефон. А дальше – хоть трава не расти. Муж взял, вот пусть сам и отдает.

Да и чего вам волноваться-то. Даже если муж и не сможет отдать долг, так никто и не взыщет с него. Ведь все, что есть у него за душой (де-юре), так это только воздух...

И вдруг – бац. "Звонят. Откройте дверь". К вам пришли кредиторы вашего мужа. Не ждали? А зря! Кредиторы-то не поленились – проверили и убедились, что все имущество записано на вас, заемные деньги вы потратили на семейные нужды (читай: в интересах семьи). Поэтому будьте любезны, как верная и преданная жена, помочь мужу "ответить" по долгам тем имуществом, которое есть у вас.

Но если вы даже и не согласны с такой постановкой вопроса, то крыть вам все равно нечем. Нет у вас достаточных доказательств на опровержение презумпции общности имущества супругов и семьи, о чем очень емко сказал Верховный Суд все в том же, уж очень полюбившемся мне постановлении.

Ах да, если вдруг на заемные деньги муж решил приобрести какие-нибудь ценные бумаги, а вы считаете, что точно не имеете к ним отношения, то это опять ни о чем. Ведь нет же у вас брачного договора, в котором вы все чётенько расписали: кто, за что и когда. Поэтому опять придется приготовиться "к расплате". Ну или "сухари сушить" хотя бы начните.

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