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26 грудня • оновлено в 15:35
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НП з водою й опаленням на Луганщині: енергопостачальна компанія поставила крапку

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Компанія "Луганське енергетичне об'єднання" заявила, що підключила усі об’єкти "Лисичанськводоканал" до системи електропостачання після знеструмлення підприємства.

Про це компанія написала на своїй сторінці у Facebook. Там зазначили, що це цілковита заслуга губернатора Луганської області Сергія Гайдая, який взяв на себе певні зобов'язання, що дозволило увімкнути водоканал до системи електропостачання.

"Запевняємо, ніхто, окрім цієї людини, не подбав про підключення водоканалу. Ані міська влада у особі мера міста Лисичанськ, ані керівництво даного водоканалу жодного разу не знайшли можливості вийти на спілкування з енергетиками протягом днів, коли багатотисячне місто залишилося без краплі води напередодні новорічних свят. Більше того, з боку зазначених осіб не було жодної реакції, навіть спроби, знайти час та здійснити важливий! переговорний процес з приводу підключення!" – зазначили у "ЛЕО".

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У компанії додали, що жоден із народних депутатів Луганщини також не виходив на зв’язок з представниками ЛЕО й не зробив будь-яких виразних спроб вирішити це питання.

"Лише завдяки втручанню до складної ситуації губернатора, у мешканців Лисичанська з’явилася в кранах довгоочікувана вода!" – додали у "ЛЕО".

Нагадаємо, приблизно 2,5 тисяч квартир 25 грудня залишилися без централізованого опалення через знеструмлення комунального підприємства "Лисичанськводоканал", що спричинило нестачу води на котельні.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Луганськ
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Значит как жителей Крыма без воды и электричества оставлять, так это нормально. Двуличные мрази!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Володимир Олександрович! Я Ярина Володимирівна из місто Хуст (Закарпатської області) мене вже 67! У нас 20 років немає гарячої води, зима приплив а батареї холодні, нужду справляє на вулиці, в лікарні немає навіть бинтів, майже вся моя пенсія йде на оплату ЖКГ. Хочу запитати: коли Керченський міст і Раїса розвалиться? Дай, вам Бог здоров'я!..................____
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