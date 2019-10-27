Сегодня летела рейсом МАУ.

На борту произошло ЧП. Человек резко покраснел, затем побелел и перестал дышать. Иностранец. Англоговорящий. Два бортпроводника уверенно его реанимировали. Буквально вдували в него воздух из кислородного баллона. Пассажиры предлагали свою помощь.

Иностранец не приходил в себя. Вздувшуюся шею обложили пакетами со льдом. Продолжали подавать кислород, контролируя пульс. Как только он приподнял веки, проводник словил взгляд и больше не отпускал: "Смотрите мне в глаза и дышите".

Иностранец очнулся и стал озираться, не понимая, где находится. Узнав, что он потерял сознание в самолёте, летящем в Киев, белый, как полотно, начал ослабевшей рукой искать телефон.

- Нужно написать смс!

- Вы в воздухе, смс не отправится.

- Ничего, потом дойдёт.

Что пишут в таких смс? Как уложиться в пару предложений?

Забегая вперёд скажу, что прощальная смс не понадобилась. Он пришёл в себя. Сразу после приземления набрал номер и стал лихорадочно что-то говорить. На другом конце отзывался женский голос.

Из этой истории у меня несколько выводов.

Во-первых, МАУ - это не абсолютное зло. У меня масса претензий к этой авиакомпании, но в данном случае бортпроводники оперативно и уверенно фактически спасли человеку жизнь.

Во-вторых, каким бы крутым ты не был (а иностранец в зоне вылета ждал рейс в бизнес-лаунже), в критических ситуациях деньги не всегда имеют значение. Порой приходится полагаться на совершенно незнакомых людей и случайных попутчиков.

В-третьих, никогда не знаешь, где и как закончится твой путь. Возможно, это будет нелепый финал в воздухе, пролетая над чужой далёкой страной. А последним твоим осознанным действием будет ругань с соседом из другого ряда из-за места на багажной полке.

И, наконец, самое главное. Хорошо, когда есть кому позвонить. И когда кто-то искренне рад, что ты приземлился.

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