Чотири варіанти: американський вчений назвав найефективніші ліки від COVID-19

Дослідники з американського університету назвали чотири препарати, які найефективніше здатні боротися з COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє SciTechDaily, ад'юнкт-професор з Університету Міссурі Камлендра Сінгх серед інших виділив наступні ліки: ремдесівір, 5-фторурацил, рибавірин і фавіпіравір. За його словами, всі вони ефективні для блокування РНК-білків коронавірусу.

Він також додав, що у препаратів чимало побічних ефектів і всі вони ще не до кінця досліджені як ліки від COVID-19, але в умовах пандемії варто звернути на них увагу.

"Ці противірусні препарати, якщо вони і виявляються ефективними, то мають деякі обмеження. Але в розпал глобальної пандемії на них варто поглянути ближче, тому що, грунтуючись на наших дослідженнях, є підстави вважати, що всі ці препарати потенційно можуть бути ефективними при лікуванні COVID -19", – заявив він.

Камлендра Сингх

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що поки жодна з ліків не може повністю зупинити COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!