Чотири рівні карантину в Україні: які діятимуть заборони

Кабінет міністрів України опублікував список заборон, які діятимуть за кожного з чотирьох рівнів епідемічної небезпеки – "зеленого", "жовтого", "помаранчевого" або "червоного".

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Як ідеться у постанові уряду №641, певний рівень встановлюватиметься за результатами оцінки епідемічних показників і визначатиметься рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Небезпечним" регіоном вважатиметься той, в якому буде зафіксовано хоч одну із таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів COVID-19, становить понад 50%;

середня кількість ПЛР і ІФА-тестувань становить менше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить понад 10%.

За ознакою завантаженості ліжок для хворих на коронавірусну хворобу в установах охорони здоров'я на території регіону встановлюється рівень епідемічної небезпеки: "жовтий" – за завантаженості більше 50% ліжок; "червоний" – більше 75%.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць регіону/району або міста обласного значення рівень епідемічної небезпеки розраховується Міністерством охорони здоров'я з урахуванням частки окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника на рівні регіону:

"зелений" – до 5%;

"жовтий" – від 5 до 20%;

"помаранчевий" – від 20 до 50%;

"червоний" – більше 50%.

На всій території України на період дії карантину забороняється: перебування в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без одягнених засобів індивідуального захисту; перебування на вулицях без документів; самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

Також заборонено перетин державного кордону та контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і Севастополі іноземцями та особами без громадянства, за деякими винятками, без наявності поліса страхування, що покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 і обсервацією.

На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій встановлений "зелений" рівень епідемічної небезпеки, забороняється: проведення масових заходів за участю понад одну людину на 5 кв. метрів площі будівлі або території, а також діяльність кінотеатрів і установ культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць в кожному окремому кінозалі або залі. Також заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння.

На території, на якій встановлений "жовтий" рівень, до заборон додається відвідування сторонніми особами низки установ і закладів соціального захисту, крім тих, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

На території, на якій встановлений "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки, додатково до заборон "зеленого" і "жовтого" рівня, забороняється: проведення масових заходів за участю понад 100 осіб і більше однієї людини на 20 кв. метрів площі будівлі або території; діяльності установ, що надають послуги з розміщення, крім готелів; робота після 24 і до 7 години розважальних закладів, а також суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування, крім послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень і замовлень на винос.

Також забороняється відвідування навчальних закладів одержувачами освіти групами в кількості більше 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти; проведення закладами охорони здоров'я планових заходів щодо госпіталізації, крім низки винятків; діяльність спортивних залів, фітнес-центрів; прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.

На території, на якій встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, додатково до правил "помаранчевого" рівня забороняються:

регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів, крім перевезення: легковими автомобілями, кількість пасажирів, включно з водієм, в яких не більше 5 осіб без урахування осіб у віці до 14 років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, установ за умови забезпечення водіїв і пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які проінформовані не менше ніж за два дні органи Нацполіції. відвідування навчальних закладів одержувачами освіти; прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у сферах культури, громадського харчування, ТРЦ, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, торговельного та побутового обслуговування населення, крім: торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом; виробництва банківської і страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв'язку; торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування з адресної доставки замовлень; відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ, що надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

При цьому наголошується, що на території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій встановлений "помаранчевий" і "червоний" рівень епідемнебезпеки, додатково можуть застосовуватися обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені органами державної влади і місцевого самоврядування.

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Як писав OBOZREVATEL, Кабмін продовжив на всій території країни дію адаптивного карантину до 31 серпня. Постанова набуде чинності з 1 серпня.