Чотири регіони України перейшли позначку в 100 заражених COVID-19 за день

Карина Бондаренко Суспільство 09:35, 30.07.2020 Оновлено: 10:00, 30.07.2020

У середу, 29 липня, чотири регіони України перейшли позначку в 100 заражених коронавірусом за добу.

Антирейтинг очолили Львівська, Рівненська, Івано-Франківська області та місто Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільше випадків зареєстрували в місті Київ – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105 та Івано-Франківській області – 104", – сказав глава МОЗ.

При цьому в столиці встановили антирекорд із добового приросту.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна встановила новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19.

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