Чотири регіони України перейшли позначку в 100 заражених COVID-19 за день
Коронавірус в Україні. Колаж
У середу, 29 липня, чотири регіони України перейшли позначку в 100 заражених коронавірусом за добу.
Антирейтинг очолили Львівська, Рівненська, Івано-Франківська області та місто Київ. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільше випадків зареєстрували в місті Київ – 199, Львівській області – 131, Рівненській області – 105 та Івано-Франківській області – 104", – сказав глава МОЗ.
При цьому в столиці встановили антирекорд із добового приросту.
Як писав OBOZREVATEL раніше, Україна встановила новий антирекорд за кількістю заражених COVID-19.
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